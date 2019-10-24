TRAFFICO IN TILT SULLA SS121: OLIO SULL’ASFALTO
Traffico in tilt questa sera sulla superstrada 121Nel tratto tra Misterbianco Centro e lo svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò la circolazione è fortemente rallentata a causa di una cons...
A cura di Redazione
24 ottobre 2019 20:20
Traffico in tilt questa sera sulla superstrada 121
Nel tratto tra Misterbianco Centro e lo svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò la circolazione è fortemente rallentata a causa di una consistente perdita d’olio sulla carreggiata.
Il liquido è stato disperso da una vettura, probabilmente a causa della rottura del cambio.
Al momento chiusa una corsia, per consentire la pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.
TRAFFICO IN TILT SULLA SS121: OLIO SULL’ASFALTO
TRAFFICO IN TILT SULLA SS121: OLIO SULL’ASFALTO
IN AGGIORNAMENTO