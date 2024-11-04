TRAFFICO IN TILT SULLA SUPERSTRADA 121 IN DIREZIONE PATERNÒ: LUNGHE CODE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
A causa di lavori stradali nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, il restringimento della carreggiata ha portato alla formazione di una coda di circa 5 chilometri, che parte dalla circonvallazione di Catania, all’altezza dello svincolo di immissione sulla superstrada.
La lunga fila di veicoli sta causando notevoli ritardi per chi si dirige verso Paternò e le aree limitrofe, coinvolgendo centinaia di automobilisti e mezzi di trasporto.
La situazione sta impattando pesantemente la viabilità locale e l’accesso alla superstrada risulta critico, con tempi di attesa elevati.
Si consigliano a chi può di considerare percorsi alternativi e raccomandano la massima prudenza.