TRAFFICO IN TILT SULLA SUPERSTRADA 121 IN DIREZIONE PATERNÒ: LUNGHE CODE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO

Non si tratta di un incidente, ma chi percorre oggi la superstrada 121 in direzione Paternò sta subendo gravi disagi. A causa di lavori stradali nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anast...

Non si tratta di un incidente, ma chi percorre oggi la superstrada 121 in direzione Paternò sta subendo gravi disagi.

A causa di lavori stradali nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, il restringimento della carreggiata ha portato alla formazione di una coda di circa 5 chilometri, che parte dalla circonvallazione di Catania, all’altezza dello svincolo di immissione sulla superstrada.

La lunga fila di veicoli sta causando notevoli ritardi per chi si dirige verso Paternò e le aree limitrofe, coinvolgendo centinaia di automobilisti e mezzi di trasporto.

La situazione sta impattando pesantemente la viabilità locale e l’accesso alla superstrada risulta critico, con tempi di attesa elevati.

Si consigliano a chi può di considerare percorsi alternativi e raccomandano la massima prudenza.