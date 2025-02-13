TRAFFICO IN TILT SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: LAVORI STRADALI CREANO GRAVI DISAGI

Fortunatamente, non si è trattato di un incidente stradale, ma nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2025, si stanno registrando pesanti disagi per gli automobilisti che percorrono la tangenziale di Cat...

Fortunatamente, non si è trattato di un incidente stradale, ma nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2025, si stanno registrando pesanti disagi per gli automobilisti che percorrono la tangenziale di Catania.

La causa principale è il restringimento della carreggiata e i lavori stradali in corso nei pressi degli uffici ANAS, in direzione Messina.

Le operazioni di manutenzione e i lavori di adeguamento infrastrutturale hanno comportato il blocco parziale della corsia, con conseguenti lunghe code che iniziano già dallo svincolo della zona industriale nord. La situazione è aggravata dall'aumento del traffico, che ha causato ritardi significativi anche per chi viaggia da e verso il centro della città.

Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a scegliere percorsi alternativi, ove possibile, per evitare ulteriori rallentamenti.

Si consiglia inoltre di monitorare gli aggiornamenti forniti dalle autorità locali e dai canali ufficiali dell'ANAS, che potrebbero comunicare variazioni nella durata dei lavori e nell'intensità del traffico.

Gli interventi dovrebbero concludersi nelle prossime ore, ma resta alta l'attenzione sulla situazione, che potrebbe continuare a creare disagi fino al termine delle operazioni.