TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SULLA SS121 A CAUSA DEI LAVORI VICINO A PALAZZOLO
Pure nel pomeriggio di oggi, domenica 15 settembre 2024, si registrano rallentamenti e disagi significativi sulla Superstrada SS121, dovuti ai lavori in corso nei pressi dello svincolo di Palazzolo.
Sebbene non siano stati segnalati incidenti, gli automobilisti stanno affrontando difficoltà considerevoli causate dagli interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale.
Il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo del Centro Commerciale e Palazzolo ha determinato forti rallentamenti, costringendo i viaggiatori a percorrere la tratta a velocità ridotta.
La chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia, necessaria per garantire la sicurezza, sta provocando ingorghi in entrambi i sensi di marcia, con un aumento significativo dei tempi di percorrenza.
Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica e, ove possibile, di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.