Traffico paralizzato sulla superstrada 121 nei pressi di Misterbianco–Sieli

Aggiornamento ore 19:30:

Il traffico è tornato alla normalità e la circolazione procede regolarmente

Misterbianco (CT) – Pomeriggio di forti disagi lungo la Superstrada 121, in direzione Paternò, dove il traffico risulta completamente bloccato a causa di un episodio avvenuto intorno alle ore 17:00 nei pressi dello svincolo Misterbianco–Sieli.

Secondo le prime segnalazioni, un’auto sarebbe ferma in mezzo alla carreggiata, ma al momento non si conosce la causa dell’arresto del veicolo.

Non è chiaro se si tratti di un guasto, un incidente o di un altro tipo di problema.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e i mezzi di soccorso, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, che risulta in tilt.

La situazione del traffico è critica, con lunghe code che si estendono fino alla circonvallazione di Catania, all’immissione sulla superstrada. Gli automobilisti segnalano auto ferme per diversi minuti e pesanti rallentamenti anche sulle strade alternative.

I disagi si stanno ripercuotendo anche sulla viabilità di Misterbianco, in particolare in via Carlo Marx e nelle arterie limitrofe, dove il traffico è fortemente congestionato.

Al momento si attendono ulteriori informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.