Traffico paralizzato sulla superstrada 121 nei pressi di Misterbianco–Sieli
Aggiornamento ore 19:30:
Il traffico è tornato alla normalità e la circolazione procede regolarmente
Misterbianco (CT) – Pomeriggio di forti disagi lungo la Superstrada 121, in direzione Paternò, dove il traffico risulta completamente bloccato a causa di un episodio avvenuto intorno alle ore 17:00 nei pressi dello svincolo Misterbianco–Sieli.
Secondo le prime segnalazioni, un’auto sarebbe ferma in mezzo alla carreggiata, ma al momento non si conosce la causa dell’arresto del veicolo.
Non è chiaro se si tratti di un guasto, un incidente o di un altro tipo di problema.
Sul posto sono presenti i Carabinieri e i mezzi di soccorso, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, che risulta in tilt.
La situazione del traffico è critica, con lunghe code che si estendono fino alla circonvallazione di Catania, all’immissione sulla superstrada. Gli automobilisti segnalano auto ferme per diversi minuti e pesanti rallentamenti anche sulle strade alternative.
I disagi si stanno ripercuotendo anche sulla viabilità di Misterbianco, in particolare in via Carlo Marx e nelle arterie limitrofe, dove il traffico è fortemente congestionato.
Al momento si attendono ulteriori informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.