95047

TRAFFICO PROVVISORAMENTE BLOCCATO PER INCENDIO SULL'A19 TRA CATENNAUOVA E GERBINI

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna.  Sul posto s...

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2022 16:24
TRAFFICO PROVVISORAMENTE BLOCCATO PER INCENDIO SULL'A19 TRA CATENNAUOVA E GERBINI -
Oltre 95047
Condividi

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna. 

 Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.  

 Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.  

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047