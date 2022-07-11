TRAFFICO PROVVISORAMENTE BLOCCATO PER INCENDIO SULL'A19 TRA CATENNAUOVA E GERBINI

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna. Sul posto s...

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Catania tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna.

Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

