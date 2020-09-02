95047

TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DEI LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PATERNO'

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.Code e rallentamenti si registrano questa mattina, lungo la Strada Statale SS121.I rallentamenti iniziano nei pressi dello svincolo Paternò-Palazzo di...

A cura di Redazione Redazione
02 settembre 2020 08:42
TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DEI LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PATERNO' -
News
Condividi

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

Code e rallentamenti si registrano questa mattina, lungo la Strada Statale SS121.

I rallentamenti iniziano nei pressi dello svincolo Paternò-Palazzo di Ferro in direzione di Catania per i cantieri aperti da Anas per lavori di sistemazione segnaletica  e rifacimento stradale.

Sul tratto interessato dei lavori c'è un restringimento di carreggiata con l’istituzione di limite di velocità di 30 km/h per un tratto di 150 metri in avvicinamento all’area dei lavori

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047