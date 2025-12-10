95047

Traffico sulla SS121: anche oggi rallentamenti e file già dal mattino

10 dicembre 2025 08:30
News
Anche questa mattina, martedì 10 dicembre, la situazione del traffico sulla SS121 si è ripetuta identica ai giorni scorsi: lunghe code, stop-and-go continui e automobilisti bloccati in auto oltre mezz’ora.

Dalle prime ore del giorno sono arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini in transito tra Belpasso zona industriale, Misterbianco e gli svincoli principali.
Molti utenti hanno commentato con amarezza: “Forse non fa più notizia… ma è giusto segnalarlo, anche oggi file infinite”.

Il motivo: i restringimenti attivi fino al 18 dicembre

Come comunicato dal Comune di Misterbianco, fino al 18 dicembre 2025, nella fascia oraria 07:00 – 18:00 restano operativi lungo la statale:

  • restringimenti temporanei della carreggiata,
  • in entrambe le direzioni di marcia,
  • nel tratto di competenza comunale.

L’intervento è previsto dall’Ordinanza n. 390 del 28/11/2025 e comporta chiusure parziali delle corsie di marcia e di sorpasso, rendendo inevitabili rallentamenti e congestioni.

Cosa comportano i lavori

Per tutta la durata degli interventi sono previsti:

  • segnaletica stradale dedicata,
  • personale addetto alla gestione della viabilità,
  • possibili code estese e tempi di percorrenza più lunghi.

L’invito agli automobilisti

Il Comune raccomanda a chi percorre quotidianamente la SS121 di:

  • prestare massima prudenza,
  • programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni,
  • evitare, se possibile, gli orari di punta.

Disagi destinati a proseguire

I lavori, seppur necessari per migliorare sicurezza e qualità della viabilità, stanno causando notevoli disagi a pendolari e lavoratori dell’hinterland catanese.
Le code di questa mattina confermano che la situazione potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, fino alla fine dei lavori prevista il 18 dicembre.

