Traffico sulla SS121: anche oggi rallentamenti e file già dal mattino
Anche questa mattina, martedì 10 dicembre, la situazione del traffico sulla SS121 si è ripetuta identica ai giorni scorsi: lunghe code, stop-and-go continui e automobilisti bloccati in auto oltre mezz’ora.
Dalle prime ore del giorno sono arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini in transito tra Belpasso zona industriale, Misterbianco e gli svincoli principali.
Molti utenti hanno commentato con amarezza: “Forse non fa più notizia… ma è giusto segnalarlo, anche oggi file infinite”.
Il motivo: i restringimenti attivi fino al 18 dicembre
Come comunicato dal Comune di Misterbianco, fino al 18 dicembre 2025, nella fascia oraria 07:00 – 18:00 restano operativi lungo la statale:
- restringimenti temporanei della carreggiata,
- in entrambe le direzioni di marcia,
- nel tratto di competenza comunale.
L’intervento è previsto dall’Ordinanza n. 390 del 28/11/2025 e comporta chiusure parziali delle corsie di marcia e di sorpasso, rendendo inevitabili rallentamenti e congestioni.
Cosa comportano i lavori
Per tutta la durata degli interventi sono previsti:
- segnaletica stradale dedicata,
- personale addetto alla gestione della viabilità,
- possibili code estese e tempi di percorrenza più lunghi.
L’invito agli automobilisti
Il Comune raccomanda a chi percorre quotidianamente la SS121 di:
- prestare massima prudenza,
- programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni,
- evitare, se possibile, gli orari di punta.
Disagi destinati a proseguire
I lavori, seppur necessari per migliorare sicurezza e qualità della viabilità, stanno causando notevoli disagi a pendolari e lavoratori dell’hinterland catanese.
Le code di questa mattina confermano che la situazione potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, fino alla fine dei lavori prevista il 18 dicembre.