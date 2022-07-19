TRAGEDIA A BARI, CADE DALLE SCALE CON LA NEONATA IN BRACCIO: MORTA MAMMA DI 34 ANNI

Una donna di 34 anni è morta a Bari dopo essere caduta per le scale mentre era con la figlia di 24 giorni in braccio.La bambina, a quanto si apprende, è in buone condizione, attualmente ricoverata in...

A cura di Redazione 19 luglio 2022 13:03

