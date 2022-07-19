TRAGEDIA A BARI, CADE DALLE SCALE CON LA NEONATA IN BRACCIO: MORTA MAMMA DI 34 ANNI
Una donna di 34 anni è morta a Bari dopo essere caduta per le scale mentre era con la figlia di 24 giorni in braccio.
La bambina, a quanto si apprende, è in buone condizione, attualmente ricoverata in osservazione nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari.
E' accaduto intorno alle 3.30 del mattino, quando è arrivata al 118 la segnalazione di quello che sembra un incidente domestico.
La donna, dopo essere scivolata o a seguito di un malore, sarebbe caduta dalla scala a chiocciola interna all'appartamento, nel quartiere Palese di Bari. Avrebbe battuto violentemente la testa. E' deceduta in ambulanza nel trasporto da casa al Policlinico.