Tragedia a Belpasso: scontro tra auto ed uno scooter, muoiono un 16enne e un 81enne. Grave una donna

Tragedia a Belpasso nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 settembre. Intorno alle ore 12:00, in via Calatafimi, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda bianca e uno scooter, le cui c...

Tragedia a Belpasso nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 settembre. Intorno alle ore 12:00, in via Calatafimi, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda bianca e uno scooter, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

A perdere la vita sono stati il giovane motociclista Stefano Spitaleri, appena 16 anni, e l’automobilista Nino Borzi, 81 anni, originario di Ragalna. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Gravemente ferita anche una donna che viaggiava come passeggera a bordo della Panda. Soccorsa tempestivamente dal personale sanitario del 118, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un serio trauma cranico.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la scena dell’incidente è apparsa da subito estremamente drammatica, con conseguenze devastanti per i veicoli coinvolti.

Sul posto sono accorsi anche alcuni familiari delle vittime. Le forze dell’ordine hanno dovuto faticare per contenere la disperazione dei parenti e degli amici, profondamente scossi dal dolore.

Oltre a diverse ambulanze del 118, è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato presso l’elipista comunale di Belpasso. Il medico rianimatore e l’infermiere a bordo sono stati accompagnati direttamente sul luogo dell’incidente per prestare supporto nelle delicate operazioni di emergenza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rimasta bloccata per diverse ore.

La comunità di Belpasso è sotto shock per la tragedia che ha profondamente colpito la città.