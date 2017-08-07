TRAGEDIA A CAPO D’ORLANDO, MUORE 14ENNE CADUTA DAGLI SCOGLI
A cura di Redazione
07 agosto 2017 11:19
Tragedia a Capo d’Orlando. Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere scivolata dalla scogliera nella zona dello “scoglio Garibaldi” e ha battuto la testa e la schiena rovinosamente.
Sin da subito le sue condizioni erano parse gravi. I medici del 118 hanno tentato una disperata rianimazione, ma la ragazzina, figlia di una famiglia originaria di Capo d’Orlando e residente a Monza, è morta sull’ambulanza.
Purtroppo l’elisoccorso giunto per trasportare la ragazza a Mess