TRAGEDIA A CASTEL DI IUDICA: INCENDIO ALL'INTERNO DI UNA PANINERIA, MORTO 62ENNE, FERITA UNA RAGAZZA

Un incendio è divampato, nella tarda serata di ieri, all'interno di un Club dove si trovavano diverse persone. Il titolare Pippo Marino, 62 anni, è stato raggiunto dalle fiamme ed è morto. Ferita anche una ragazza, che è rimasta ustionata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, un’autobotte e un carro logistico inviati dalla Sede Centrale di Catania per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza del locale, un'ambulanza ma i tentativi di soccorrere l'uomo sono stati vani.

Trasportata in ospedale, invece, la giovane che ha riportato ustioni ad alcune parti del corpo ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Ancora ignote le cause del rogo.

I militari dei Carabinieri di Castel di Judica e di Raddusa hanno disposto il sequestro dei locali per procedere ai necessari accertamenti sulle cause dell'incendio e la dinamica del suo sviluppo