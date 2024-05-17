TRAGEDIA A CASTIGLIONE DI SICILIA: IL TRATTORE SI RIBALTA, MUORE 52ENNE

Un operaio di un’azienda vitivinicola è deceduto stamane in contrada Galluzzo, zona Rovittello, nel Comune di Castiglione di Sicilia, stamane intorno alle 10,30. A perdere la vita un Giovanni Zumbo, u...

A perdere la vita un Giovanni Zumbo, uomo di 52 anni che lavorava dei vigneti a bordo di un trattore. Improvvisamente, uno dei terrazzamenti del vigneto, durante il passaggio del mezzo, ha ceduto facendo precipitare il trattore. L’uomo, probabilmente a causa di traumi avuti durante la caduta. è deceduto.

All’arrivo del 118, i sanitari hanno subito capito che la situazione era grave, e dopo alcuni tentativi hanno capito che non c’era più nulla da fare.

Sul posto, oltre al 118 anche i vigili del fuoco di Randazzo e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente e fare luce sull’accaduto.