TRAGEDIA A CATANIA, 90 ENNE MUORE TRAVOLTA DA UN’AUTO ALL’INTERNO DI IN UN GARAGE CONDOMINIALE
A cura di Redazione
07 agosto 2019 14:38
Tragedia questa mattina a Catania.
E' successo intorno alle ore 11, nella centralissima via Etnea.
Per cause in fase di accertamento una novantenne è rimasta schiacciata dal mezzo guidato da una parente, rimasta sotto choc per l’accaduto.
Sul posto sono arrivate due ambulanze, trasferita immediatamente all'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Sulla vicenda indaga la polizia municipale.