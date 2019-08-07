95047

TRAGEDIA A CATANIA, 90 ENNE MUORE TRAVOLTA DA UN’AUTO ALL’INTERNO DI IN UN GARAGE CONDOMINIALE

A cura di Redazione Redazione
07 agosto 2019 14:38
Tragedia questa mattina a Catania.

E' successo intorno alle ore 11, nella centralissima via Etnea.

Per cause in fase di accertamento una novantenne è rimasta schiacciata dal mezzo guidato da una parente, rimasta sotto choc per l’accaduto.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, trasferita immediatamente all'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda indaga la polizia municipale.

