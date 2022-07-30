TRAGEDIA A CATANIA, OPERAIO DI 37 MUORE DOPO ESSERE STATO COLPITO DA UNA BOMBOLA

Un operaio di 37 anni è morto in un incidente di lavoro avvenuto nel sito della Ecometalli srl, nella zona industriale di Catania. La società si occupa di raccolta e commercio di metalli. Sul posto so...

Un operaio di 37 anni è morto in un incidente di lavoro avvenuto nel sito della Ecometalli srl, nella zona industriale di Catania. La società si occupa di raccolta e commercio di metalli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La Procura ha aperto un'inchiesta: su quanto accaduto indagano gli ispettori dello S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell’Asp. Secondo quanto si è appreso l'uomo è stato colpito da un frammento metallico dopo un'esplosione, forse di una bombola, mentre era su un mezzo di lavoro. L'impatto è stato violento e l'operaio è morto sul colpo.

“L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, stavolta avvenuto in un’azienda della Zona industriale di Catania, ci trascina di nuovo nel clima di dolore e rabbia di chi ogni giorno rischia la vita per mancanza di controlli; ancora una volta la Cgil si stringe al dolore dei familiari dell’operaio scomparso. Morire mentre si lavora per portare a casa uno stipendio non è tollerabile. La Regione Siciliana non può ignorare ciò che sta accadendo. I controlli nei cantieri e nelle aziende vanno rafforzati realmente e questo sarà possibile solo se e quando sarà assunto nuovo personale ”, lo dichiara il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo.

“Come Cgil investiamo moltissimo tempo ed energia per informare i lavoratori dei loro diritti e le imprese dei loro doveri - conclude De Caudo - Ma tutto questo potrebbe rivelarsi inutile, o quasi, se la svolta vera non arriverà dalle istituzioni. Queste morti non possono pesare sulla coscienza della politica, sulla coscienza di tutti. È una strage alla quale dobbiamo mettere la parola fine”.