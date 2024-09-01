TRAGEDIA A CEFALÙ: UOMO MUORE SCHIACCIATO DALLA SUA AUTO DURANTE UNA RIPARAZIONE

Un tragico incidente si è verificato nella contrada Timparossa, nei pressi di Cefalù, dove Michele Culotta, un uomo di 56 anni residente a Isnello, ha perso la vita mentre riparava la sua Fiat Panda.S...

Un tragico incidente si è verificato nella contrada Timparossa, nei pressi di Cefalù, dove Michele Culotta, un uomo di 56 anni residente a Isnello, ha perso la vita mentre riparava la sua Fiat Panda.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione sul proprio veicolo, che era sollevato grazie a dei cavalletti. Improvvisamente, i supporti hanno ceduto, provocando il crollo dell'auto sul malcapitato.

Per Culotta, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

A liberare il corpo dell'uomo dalle lamiere della vettura sono stati i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno avviato i rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Michele Culotta, lavoratore forestale, era sposato e padre di una figlia di 25 anni, Irene. La tragedia ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Isnello, dove Michele era conosciuto e stimato sia come professionista che come persona.

I suoi colleghi della Forestale hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria con un messaggio di profonda commozione: «Sei stato un collega esemplare. Umanamente e professionalmente una gran bella persona. Siamo profondamente addolorati, non ci sono parole per esprimere il dolore e la tristezza che si prova. Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze».

Anche il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, ha espresso il suo cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia Culotta: «È una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Michele era una persona perbene, un lavoratore onesto, e la sua morte ci lascia senza parole».

L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Culotta, in un momento di grande dolore e smarrimento.