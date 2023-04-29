TRAGEDIA A CENTURIPE, DÀ FUOCO ALLE STERPAGLIE PER PULIRE IL SUO TERRENO MA MUORE AVVOLTO DALLE FIAMME
Un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto in un incendio che si è sviluppato in una sua campagna di contrada Piano Daino, a Centuripe, nell'Ennese.
L'uomo aveva acceso il fuoco per ripulire il terreno dalle sterpaglie ma, in breve tempo, le fiamme hanno preso il sopravvento uccidendolo.
Il fuoco ora avanza anche verso i terreni limitrofi minacciando case rurali e bovini.
Il corpo dell'uomo non è ancora stato recuperato. Sul posto un elicottero e un aereo del Corpo forestale e i carabinieri ,mentre si attendono i vigili del fuoco per il recupero del corpo.