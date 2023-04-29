TRAGEDIA A CENTURIPE, DÀ FUOCO ALLE STERPAGLIE PER PULIRE IL SUO TERRENO MA MUORE AVVOLTO DALLE FIAMME

Un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto in un incendio che si è sviluppato in una sua campagna di contrada Piano Daino, a Centuripe, nell'Ennese.L'uomo aveva acceso il fuoco per ripulire il...

A cura di Redazione 29 aprile 2023 21:44

