TRAGEDIA A CENTURIPE, DÀ FUOCO ALLE STERPAGLIE PER PULIRE IL SUO TERRENO MA MUORE AVVOLTO DALLE FIAMME

29 aprile 2023 21:44
News
Un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto in un incendio che si è sviluppato in una sua campagna di contrada Piano Daino, a Centuripe, nell'Ennese.

L'uomo aveva acceso il fuoco per ripulire il terreno dalle sterpaglie ma, in breve tempo, le fiamme hanno preso il sopravvento uccidendolo.

Il fuoco ora avanza anche verso i terreni limitrofi minacciando case rurali e bovini.

Il corpo dell'uomo non è ancora stato recuperato. Sul posto un elicottero e un aereo del Corpo forestale e i carabinieri ,mentre si attendono i vigili del fuoco per il recupero del corpo.

