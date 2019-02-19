TRAGEDIA A COMISO, NEONATO DI SEI MESI MUORE IN CASA: È GIALLO
19 febbraio 2019 20:15
Accertamenti sono in corso da parte della polizia sulle cause della morte di un neonato di sei mesi deceduto nella sua abitazione a Comiso, nel Ragusano.
La mamma è una romena, il padre un tunisino attualmente in carcere. La donna ha un nuovo compagno, anche lui tunisino.
Sul posto per le indagini del caso è presente personale della squadra mobile della Questura di Ragusa, della polizia scientifica e del commissariato di Comiso.
