TRAGEDIA A COMISO, NEONATO DI SEI MESI MUORE IN CASA: È GIALLO

Accertamenti sono in corso da parte della polizia sulle cause della morte di un neonato di sei mesi deceduto nella sua abitazione a Comiso, nel Ragusano.La mamma è una romena, il padre un tunisino att...

A cura di Redazione 19 febbraio 2019 20:15

