TRAGEDIA A ENNA, PSICOTERAPEUTA DI RIPOSTO PRECIPITA E MUORE IN UN DIRUPO

Tragica morte per Graziella Santoro, 30enne psicoterapeuta di Riposto (Catania), docente della Scuola Aleteia di Enna. La donna ha perso la vita la notte scorsa in seguito ad un grave incidente.

Secondo le prime informazioni la giovane, sposata e figlia di un medico di Riposto, si trovava in compagnia di alcuni colleghi quando sarebbe precipitata sul fondo di un dirupo in località Porta di Ianniscuro, ad Enna.

"Questa separazione, così prematura e inaspettata, ci sconvolge e ci fa interrogare sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte - scrive il professore Tullio Scrimali, direttore della scuola Aleteia di Enna - .

Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente. Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come Allieva e come Docente. Ciao, Graziella". Tutte le attività delle Scuole Aleteia, in segno di lutto, sono state sospese.