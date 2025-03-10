TRAGEDIA A ETNAPOLIS: DOMANI I FUNERALI DI SIMONE D'ARRIGO A CATANIA

La comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Simone D'Arrigo, il 16enne rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto sabato scorso presso il centro commerciale Etnapolis. Il do...

La comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Simone D'Arrigo, il 16enne rimasto vittima di un drammatico incidente avvenuto sabato scorso presso il centro commerciale Etnapolis.

Il dolore e la commozione hanno unito amici, familiari e concittadini in un abbraccio collettivo di vicinanza e solidarietà.

Oggi, nella scuola frequentata dal giovane, è stato osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Un gesto simbolico per onorare la memoria di un ragazzo descritto da tutti come gentile e sorridente.

Inoltre, un grande striscione è stato esposto nel centro commerciale Etnapolis, luogo del tragico evento, come testimonianza del profondo impatto che la sua perdita ha avuto sulla comunità.

Nel Centro di Formazione Professionale ARS di Catania, dove Simone studiava, l'aula 2ª C ha visto un momento di raccoglimento particolarmente toccante: sul banco lasciato vuoto dal giovane è stato deposto un mazzo di fiori insieme a una sua fotografia. Un piccolo ma significativo tributo alla sua memoria.

Il coordinatore dell'istituto, Ernesto Calogero, ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e commozione: "Simone era un alunno della nostra scuola. Ma per noi era molto di più: un ragazzo speciale, fragile forse, introverso e riservato, ma con un cuore buono. A volte, come spesso accade a questa età, si lasciava trascinare da compagni più esuberanti, ma la sua bontà era indiscutibile. Oggi abbiamo dedicato un momento di riflessione con tutti gli studenti della scuola, un momento di confronto e conforto. Perché Simone era l’amico di tutti, aveva sempre un sorriso per chiunque. Il suo ricordo è forte e la sua assenza pesa, su di noi e, ancora di più, sui suoi compagni".

Nel frattempo, le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Secondo le prime testimonianze raccolte, sembrerebbe trattarsi di un tragico evento accidentale.

I funerali di Simone D'Arrigo si terranno domani, 11 marzo, alle ore 11:00, presso la Chiesa San Luigi di Catania.

Sarà un ultimo momento di raccoglimento per parenti, amici e conoscenti, che potranno dare il loro addio a un giovane la cui assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto.