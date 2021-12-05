Tragica escursione in moto per M. Tommasi un 33enne di Acireale che è morto precipitando nel fiume Alcantara, a Giardini Naxos. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del ponte...

Tragica escursione in moto per M. Tommasi un 33enne di Acireale che è morto precipitando nel fiume Alcantara, a Giardini Naxos. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del ponte Alcantara sotto la Statale 114.

TRAGEDIA A GIARDINI NAXOS, 33ENNE MOTOCICLISTA MUORE NEL FIUME ALCANTARA

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto per un motociclista, trascinato via dalla corrente del #fiumealcantara , mentre tentava di guadare con la propria moto da enduro un tratto, al confine tra le province di Messina e Catania.

I tecnici della Stazione Etna Nord e della Squadra di Soccorso in Forra, con il supporto di 2 istruttori nazionali di soccorso in forra e 8 tecnici, provenienti da diverse regioni del centro sud riuniti in Sicilia per un corso di formazione, hanno recuperato il malcapitato, dopo che i sanitari del 118 avevano proceduto, purtroppo senza esito, a rianimare il motociclista.

Sul posto presenti i militari del SAGF del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118.