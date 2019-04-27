TRAGEDIA A LERICI: BAMBINA DI 3 ANNI MUORE IN UN PARCO GIOCHI SCHIACCIATA DA UN CANCELLO

Tragedia nel pomeriggio a Lerici. Una bambina di 3 anni è morta in un parco giochi per un incidente accaduto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe stata...

La bimba era in compagnia del nonno che sarebbe rimasto ferito.

Sul posto, nella frazione Pugliola, si sono recate ambulanze e vigili del fuoco. Sull' accaduto indagano i carabinieri.

Il parco è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti hanno individuato alcuni testimoni della tragedia. Molti sono genitori che si trovavano nell'area verde con i propri figli, che saranno sentiti nelle prossime ore, così come verrà ascoltato il nonno della piccola, ferito in modo lieve. Ad essere ascoltati dai militari, anche i tecnici del Comune di Lerici (La Spezia): l'obiettivo è capire lo stato di manutenzione del cancello, una pesante struttura in ferro.