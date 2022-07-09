TRAGEDIA A LETOJANNI, SCIAME API E CALABRONI LO ASSALE E MUORE

Un operaio, Salvatore Ruggeri, di 59 anni, è morto ieri a Letojanni (Me) probabilmente per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre stava andando a lav...

Un operaio, Salvatore Ruggeri, di 59 anni, è morto ieri a Letojanni (Me) probabilmente per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre stava andando a lavoro.

L'uomo avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero colto di sorpresa e attaccato, concentrandosi soprattutto sul volto e sul capo.

L'uomo, come riporta oggi la Gazzetta del Sud, è stato trasportato in ospedale ma è morto subito dopo il suo arrivo.

Per appurare con certezza la causa della morte è stato deciso che verrà eseguita l'autopsia al Policlinico di Messina.