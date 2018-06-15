TRAGEDIA A MESSINA, MORTO PER SALVARE IL FRATELLINO
A cura di Redazione
15 giugno 2018 19:39
Il 13enne morto nel rogo della casa a Messina era in salvo, ma poi è rimasto ucciso dalle fiamme nel tentativo di salvare il fratello di 10 anni che era rimasto intrappolato dal fuoco.
Lo racconta un cugino della coppia che viveva nell'abitazione ed è riuscita a salvarsi insieme agli altri due figli di 6 e 8 anni. Il maggiore "era uscito dall'appartamento, poi si è reso conto che mancava il fratello di 10 anni ed è tornato indietro", dice il familiare.
Fiamme e fumo si sono propagati subito, forse per un cortocircuito.