Tragedia a Messina nella notte, due bambini muoiono nell’incendio della loro casa

Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina.In casa erano presenti i genitori e altri due frat...

A cura di Redazione 15 giugno 2018 08:21

