Tragedia a Messina nella notte, due bambini muoiono nell’incendio della loro casa
Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina.In casa erano presenti i genitori e altri due frat...
A cura di Redazione
15 giugno 2018 08:21
Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina.
In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo.
I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito.