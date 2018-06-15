95047

Tragedia a Messina nella notte, due bambini muoiono nell’incendio della loro casa

Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina.In casa erano presenti i genitori e altri due frat...

15 giugno 2018 08:21
Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina.
In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo.
I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito.

