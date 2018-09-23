TRAGEDIA A MODICA, 14ENNE MUORE INCORNATO DA UN BOVINO

Tragedia nella campagne di Modica, in Sicilia. Un ragazzino di 14 anni è morto in seguito alle gravi ferite causate dalle cornate di un toro all'interno dell'allevamento di famiglia. Prontamente socco...

Tragedia nella campagne di Modica, in Sicilia. Un ragazzino di 14 anni è morto in seguito alle gravi ferite causate dalle cornate di un toro all'interno dell'allevamento di famiglia. Prontamente soccorso, le sue condizioni sono apparse disperate. Trasportato all'ospedale Maggiore di Modica (RG), il ragazzino è stato operato e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma è deceduto dopo qualche ora.

(Rai)