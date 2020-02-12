95047

TRAGEDIA A NIZZA DI SICILIA: DUE NOVANTENNI MORTE NELL'INCENDIO DI UNA VILLETTA

Una tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell'alba.Due anziane sorelle di 97 e 90 anni sono morte carbonizzate all'interno di una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia...

12 febbraio 2020 08:16
Una tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell'alba.

Due anziane sorelle di 97 e 90 anni sono morte carbonizzate all'interno di una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina.

La chiamata ai vigili del fuoco poco dopo le 5 del mattino. A lanciare l'allarme è stata una terza sorella più giovane che viveva con loro.

Le fiamme sarebbero partire dal bagno, forse, per un corto circuito.

La donna rimasta viva non è riuscita a salvare le due donne immobilizzate da tempo nel letto. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri che hanno avviato indagini.

FONTE RAINEWS

