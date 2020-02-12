TRAGEDIA A NIZZA DI SICILIA: DUE NOVANTENNI MORTE NELL'INCENDIO DI UNA VILLETTA

Una tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell'alba.Due anziane sorelle di 97 e 90 anni sono morte carbonizzate all'interno di una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia...

A cura di Redazione 12 febbraio 2020 08:16

