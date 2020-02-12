TRAGEDIA A NIZZA DI SICILIA: DUE NOVANTENNI MORTE NELL'INCENDIO DI UNA VILLETTA
Una tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell'alba.Due anziane sorelle di 97 e 90 anni sono morte carbonizzate all'interno di una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia...
Una tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell'alba.
Due anziane sorelle di 97 e 90 anni sono morte carbonizzate all'interno di una villetta sul lungomare di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina.
La chiamata ai vigili del fuoco poco dopo le 5 del mattino. A lanciare l'allarme è stata una terza sorella più giovane che viveva con loro.
Le fiamme sarebbero partire dal bagno, forse, per un corto circuito.
La donna rimasta viva non è riuscita a salvare le due donne immobilizzate da tempo nel letto. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri che hanno avviato indagini.
FONTE RAINEWS