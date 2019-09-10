95047

TRAGEDIA A POLIZZI GENEROSA, OPERAIO COLPITO DA FULMINE

10 settembre 2019 19:30
News
Centrato da un fulmine. E' morto cosi Francesco Battaglia, un netturbino di 38 anni.

La tragedia a Polizzi Generosa, nel palermitano. Il paese delle Madonie è stato investito da un violento temporale.

L'operaio si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta quando è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica.
Indagano i carabinieri.

