TRAGEDIA A POLIZZI GENEROSA, OPERAIO COLPITO DA FULMINE
A cura di Redazione
10 settembre 2019 19:30
Centrato da un fulmine. E' morto cosi Francesco Battaglia, un netturbino di 38 anni.
La tragedia a Polizzi Generosa, nel palermitano. Il paese delle Madonie è stato investito da un violento temporale.
L'operaio si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta quando è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica.
Indagano i carabinieri.