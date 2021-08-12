TRAGEDIA A PONTE BARCA: DOMANI I FUNERALI DI ANDREA E LUTTO CITTADINO

Si svolgeranno nella giornata di domani, 13 Agosto 2021, alle ore 17 nella Parrocchia Spirito Santo (viale de Platani) i funerali di Andrea Distefano, il 30enne che ieri è morto schiacciato dal suo...

Si svolgeranno nella giornata di domani, 13 Agosto 2021, alle ore 17 nella Parrocchia Spirito Santo (viale de Platani) i funerali di Andrea Distefano, il 30enne che ieri è morto schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio nell'area di Ponte Barca, interessata da un vasto incendio.

L'uomo stava trasportando una botte piena d'acqua sul suo trattore che, all'altezza di una curva lungo una strada provinciale, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, facendosi interpretare il comune sentimento della cittadinanza, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei

famigliari per la prematura e tragica scomparsa di Andrea Ignazio Distefano ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per domani, giorno13 agosto 2021 ed

ORDINA l’ esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali ed INVITA tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, in

forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto.

Andrea, lascia la moglie e due bambini in tenera età.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Paternò competenti per territorio.