Tragedia a Pozzallo: cede il braccio della betoniera, un operaio morto e uno ferito

Un operaio albanese di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Un suo collega, un gruista, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno il 36enne che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. L’impatto è stato violentissimo. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai due operai.

Il lavoratore rimasto gravemente ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. L’altro operaio ha riportato traumi più lievi ed è stato assistito dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Modica e Pozzallo per i rilievi di rito, insieme ai tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa, che ha aperto un’inchiesta.