TRAGEDIA A RAMACCA. UN 62ENNE DECEDUTO NEL TENTATIVO DI SPEGNERE LE FIAMME, UN ALTRO UOMO INTOSSICATO

Un uomo di 62 anni è morto stamane ed un altro è rimasto intossicato all'alba a Ramacca (Catania) a causa di un incendio divampato, forse per un corto circuito, in una palazzina disabitata di via Cola di Rienzo.

L'uomo, che abitava nella casa di fronte, secondo i primi accertamenti, è morto intossicato dal fumo denso nel tentativo forse di spegnere il rogo, ha perso i sensi ed ha battuto la testa.

La persona intossicata, uno dei comproprietari dell'immobile, era con lui ma sebbene sia rimasta intossicata è riuscita ad uscire di casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri