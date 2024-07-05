TRAGEDIA A RIMINI, MAMMA SI BUTTA DEL TETTO CON IL FIGLIO DI SEI ANNI: MORTI ENTRAMBI

Aveva addosso biglietti di addio la donna di 40 anni che si è buttata dal tetto di un condominio in via della Piante, zona Celle, a Rimini, portando con sé il figlio di sei anni, uccidendosi e ucciden...

A cura di Redazione 05 luglio 2024 16:31

Condividi