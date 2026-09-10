TRAGEDIA A ROSARNO: PADRE E DUE FIGLIE DI 8 E 14 ANNI MUOIONO NELLO SCHIANTO, GRAVE LA MAMMA

Terribile incidente a Rosarno: l’auto della famiglia si scontra con un camion. Gravissima la madre, unica sopravvissuta

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel territorio di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita sono stati un uomo di 40 anni e le sue due figlie, di 8 e 14 anni.

La tragedia ha coinvolto l’intera famiglia. La vettura sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un violento impatto con un camion. Uno scontro devastante che non ha lasciato scampo al padre e alle due bambine.

I soccorritori, intervenuti pochi minuti dopo l’allarme, hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma per le tre vittime non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del padre e delle due figlie.

La madre, invece, è stata estratta viva dalle lamiere dell’automobile. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata.

Una tragedia che ha sconvolto profondamente il territorio e che vede una famiglia distrutta in pochi istanti.

Strada chiusa e traffico deviato

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. La SS 682 Jonio-Tirreno è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Rosarno, all’altezza del chilometro 3,200.

Il traffico è stato deviato direttamente sul posto, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza, nei rilievi e nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza la carreggiata.

Restano ora da ricostruire con precisione la dinamica e le cause del terribile schianto. Gli accertamenti sono in corso.