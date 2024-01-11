TRAGEDIA A SANTA VENERINA. Recuperato il corpo di un 72enne in fondo ad un pozzo
I sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo e Acquatico del Comando Provinciale di Catania, questa mattina, hanno recuperato il corpo senza vita di un anziano di 72 anni, all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri.
Il pozzo si trova all'interno dell'azienda di famiglia, in via Pennisi 24 a Santa Venerina (CT).
La richiesta di soccorso è stata fatta dagli stessi familiari.
Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord di Catania ed il Nucleo Sommozzatori VVF, oltre ai sanitari del Servizio 118 ed ai Carabinieri del locale Comando.
Sono in corso di accertamento le dinamiche del decesso.