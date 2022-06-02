TRAGEDIA A TERMINI IMERESE, BAMBINO DI 4 ANNI ANNEGA IN MARE SOTTO GLI OCCHI DEI GENITORI

Un bambino di 4 anni di Palermo è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese.Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare in acqua. È stato ch...

Un bambino di 4 anni di Palermo è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese.

Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare in acqua. È stato chiamato il numero di emergenza, poi i familiari hanno portato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese.

I medici hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto successo.

Tensione in ospedale quando i genitori hanno saputo che il figlio era morto.