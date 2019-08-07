TRAGEDIA A TONNARELLA DI FURNARI: 17ENNE CATANESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE

Un giovane catanese di diciassette anni è stato colto da un malore (probabilmente arresto cardiaco) mentre era intento a farsi il bagno di fronte al lido Mattanza di Tonnarella di Furnari.Il fatto poc...

Un giovane catanese di diciassette anni è stato colto da un malore (probabilmente arresto cardiaco) mentre era intento a farsi il bagno di fronte al lido Mattanza di Tonnarella di Furnari.

Il fatto poco prima delle 13:30 di oggi

Inutili i soccorsi dei bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il giovane praticando il massaggio cardiaco: il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.