TRAGEDIA A VARESE, CROLLA TETTO DI PALAZZINA: MORTI MAMMA E I DUE FIGLI PICCOLI

Tre vite spezzate: una giovane madre e i suoi due bambini, la più piccola di soli 15 mesi. E' il drammatico bilancio della tragedia avvenuta questo pomeriggio ad Albizzate, in provincia di Varese. Poco dopo le 17 in via Guglielmo Marconi è crollata parte del tetto di una palazzina. Stando a quanto riferito la donna, 38 anni, e il suo figlio maggiore (di 5 anni) sono deceduti sul colpo, schiacciati dalle macerie. La figlia più piccola, poco più di un anno, è stata soccorsa in condizioni disperate e portata in ospedale a Gallarate in elicottero. La bimba non ce l'ha fatta: troppo gravi le numerose fratture riportate, una delle quali una al cranio. Illeso il terzo fratellino, di 9 anni, che si trovava sulla sua bicicletta dall'altra paerte della strada. Coinvolta nel crollo un'altra donna, di 42 anni, rimasta ferita dai calcinacci e condotta in ospedale a Varese, non in pericolo di vita. Un dipendente del vicino supermercato ha riferito di aver sentito "un boato assurdo, come un'esplosione".

Sul posto i carabinieri, tre squadre dei Vigili del Fuoco, una autogru, gli specialisti vigili del fuoco dell’U.S.A.R. (Urban Search And Rescue) e due ambulanze del 118. Al momento non sono note le cause dell'improvviso crollo. La porzione di tetto è caduta da un ex edificio industriale ristrutturato che oggi ospita alcune attività commerciali, tra cui una pizzeria.