TRAGEDIA A VITTORIA, CUGINETTI TRAVOLTI DA AUTO PIRATA, UNO MUORE L'ALTRO È GRAVE

Tragedia questa sera a Vittoria.

Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un'auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa).

Uno è morto sul colpo e l'altro, ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale di Vittoria, sta per essere trasferito in elisoccorso a Catania.

Le sue condizioni sono disperate .

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante: l'auto ha infatti tranciato gli arti inferiori di entrambi i bambini.

Il conducente dell'auto, che subito dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade.

Gli agenti della polizia di Stato lo avrebbero già identificato e lo stanno ricercando.

(ANSA).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO