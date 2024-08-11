TRAGEDIA A20: SALVATORE E MICHELA PERDONO LA VITA TORNANDO A TORRENOVA PER LE FERIE, ILLESE LE BIMBE DI 5 E 1 ANNO

Un tragico incidente stradale ha spezzato le vite di Salvatore Caleca, 43 anni, e sua moglie Michela Bucci, 40 anni, mentre viaggiavano verso Torrenova, in Sicilia. La coppia era partita da Roma, dove...

Un tragico incidente stradale ha spezzato le vite di Salvatore Caleca, 43 anni, e sua moglie Michela Bucci, 40 anni, mentre viaggiavano verso Torrenova, in Sicilia.

La coppia era partita da Roma, dove viveva, per raggiungere la loro terra natale e trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia di familiari e amici. Insieme a loro, a bordo della Nissan, c’erano le loro due figlie, di cinque e un anno.

Il viaggio, iniziato come tanti altri per i siciliani che lavorano fuori sede, stava per giungere al termine. La famiglia era diretta allo svincolo di Rocca di Capri Leone, a pochi chilometri dalla loro destinazione. Tuttavia, nei pressi dell’uscita di Brolo, a circa quindici chilometri dallo svincolo, il loro veicolo ha improvvisamente sbandato, finendo contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento.

L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla coppia, che è morta sul colpo. Nonostante i rapidi soccorsi dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Miracolosamente, le due bambine sono uscite quasi illese dall’incidente.

Subito soccorse e trasportate all'ospedale di Patti, le piccole sono state sottoposte ad accertamenti, riportando solo lievi escoriazioni. Resteranno in osservazione.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Torrenova, dove Salvatore e Michela erano conosciuti e benvoluti. Dolore e rabbia si mescolano in una cittadina che fatica ad accettare un destino così crudele. Le indagini sulle cause dell'incidente sono affidate alla Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha eseguito i rilievi sul luogo dello schianto.

Le salme dei due coniugi sono state trasferite a Messina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’amministrazione comunale di Torrenova ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del comune: “Con il cuore colmo di tristezza e con assoluta impossibilità di trovare parole giuste che possano esprimere il nostro più profondo dolore e dispiacere, ci stringiamo tutti attorno all’immane dolore della famiglia Caleca per il tragico ed inaccettabile incidente accaduto oggi.”

In segno di rispetto e lutto, tutte le manifestazioni estive previste per domenica e lunedì sono state annullate, e sarà proclamato il lutto cittadino il giorno del funerale.