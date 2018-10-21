TRAGEDIA AD ACIREALE, MUORE LA GIOVANE CANTANTE NEOMELODICA MANUELA VINCI

La giovane cantante neomelodica Manuela De Maria, nota come Manuela Vinci, è scomparsa ieri sera dopo un malore accusato in casa.Sul posto si sono subito recati i sanitari che hanno provato a dare soc...

La giovane cantante neomelodica Manuela De Maria, nota come Manuela Vinci, è scomparsa ieri sera dopo un malore accusato in casa.

Sul posto si sono subito recati i sanitari che hanno provato a dare soccorso alla ragazza.

Purtroppo pero, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della sfortuna giovane.

Come Loredana che su Facebook la ricorda cosi: “Non riesco ancora a crederci che ieri sera e' stata la nostra ultima uscita insieme, la nostra ultima chiaccherata... 😭😭 Eri cosi contenta, allegra, sorridente, mentre scherzavamo, mentre fantasticavamo su tutti quei piccoli segreti che io e te ci raccontavamo... Adesso con chi mi confidero', con chi mi consigliero'... Chi mi dara' quella forza e quel coraggio che solo tu sapevi darmi per affrontare certe cose... Perche' solo tu mi capivi! Chi mi mandera' il buongiorno e la buonanotte... Chi mi dira' "Gio fatti sentire quando arrivi a casa"!!! 😔😔 Adesso tutte quelle risate che ci facevamo nelle tue dirette, le nostre battute spiritose, con chi li faro'... Abbiamo legato in cosi poco tempo, ma era come se ci conoscessimo da una vita... Biancaneve, ti chiamavo cosi, e tu a me Cenerentola... Ti piaceva fantasticare, ti divertivi cosi tanto...😔😔 Ti bastavano solo delle piccole cose per essere felice e fare felici chi ti stava accanto... Mi manchi Manu, mi manchi tanto... Mi hai lasciato dentro un vuoto incolmabile... Vincina adesso sei l'angelo piu' bello che c'e', continua a cantare anche da lassu' e fai sentire a tutti gli angeli, la tua stupenda e meravigliosa voce... Veglia sui tuoi cari e proteggi la tua mamma che era molto legata a te! Dagli la forza di andare avanti, stalle vicino anche da lassu'... Manu ti vorro' sempre tanto bene, e rimmarai dentro un piccolo angolo del mio cuore... ❤❤❤❤

O come Kiara ;

Anche tu sei volata in cielo....

Sarai per sempre nei nostri cuori...

Sei un bellissimo angioletto 😇

R.i.p Manuela Vinci 💖

Flavia:

Ci mancherai a tutti Manuela Vinci eri una ragazza solare,mi ricordo a scuola quante risate insieme non riesco a credere che te ne sei andata R.I.P. ti voglio bene tantissimo...😭😭😭😭😭😭