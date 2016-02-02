Tragedia al cavalcavia Simeto: autista muore schiacciato nella cabina del tir

Il mezzo pesante ha inspiegabilmente effettuato un volo di diversi metri dalla carreggiata dell’autostrada Palermo-Catania. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e municipale di Paternò

95047.it Poco prima delle 9 di questa mattina, da un automobilista di passaggio, è stato segnalato alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, che un tir che procedeva sull'autostrada Palermo-Catania, sulla carreggiata in direzione di Catania all'altezza km. 178, è uscito fuori strada ed è precipitato dal cavalcavia "Simeto".

L'autista del mezzo pesante, che trasportava pedane di legno, è rimasto schiacciato all'interno della cabina ed è deceduto.

Sono in corso le operazioni di ricerca di eventuali passeggeri presenti all'interno della cabina e di recupero del corpo del conducente e del mezzo pesante. Sul posto stanno operando due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco, supportate da mezzi speciali (autogru e automezzi di appoggio logistico) e personale dei vigili del fuoco specializzato in tecniche di soccorso di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale (SAF). Presenti anche gli agenti della municipale di Paternò.