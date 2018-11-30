TRAGEDIA AL LICEO PRINCIPE UMBERTO DI CATANIA, STUDENTE MUORE PER ARRESTO CARDIACO
Un ragazzo che frequentava il quarto anno della scuola Principe Umberto di Catania, è morto per un arresto cardiaco.La tragedia è avvenuta questa mattina, quando improvvisamente, per cause ancora da a...
Un ragazzo che frequentava il quarto anno della scuola Principe Umberto di Catania, è morto per un arresto cardiaco.
La tragedia è avvenuta questa mattina, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha accusato un malore ed è svenuto a terra.
Immediatamente sono giunti i soccorsi che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo con il defibrillatore. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno ricostruendo i fatti e il pm di turno della Procura che dovrà decidere se approfondire le cause del decesso.