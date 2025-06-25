95047

TRAGEDIA AL PARCHEGGIO CAVALLOTTI DI MESSINA: 49ENNE CATANESE SI LANCIA NEL VUOTO CON IL ROSARIO TRA LE MANI

25 giugno 2025 19:41
MESSINA – È stata identificata la donna trovata priva di vita questa mattina all'interno del parcheggio multipiano Cavallotti. Si tratta di A. M., 49 anni, originaria di Catania ma residente da anni a Messina, nel quartiere Annunziata.

Lavorava come consulente in una banca e ogni giorno seguiva la stessa routine: lasciava la macchina al secondo piano del parcheggio e si dirigeva in ufficio. Ma oggi, invece, ha preso un’altra direzione. È salita fino al quarto piano e, secondo le prime ricostruzioni, si è lanciata nel vuoto. Il suo corpo è stato ritrovato con un Rosario stretto tra le mani.

La scena ha immediatamente richiamato sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale, che hanno transennato l’area. Il corpo è stato coperto e poi rimosso dopo l’arrivo del magistrato di turno e del medico legale.

A. M. era madre di due figli. Secondo quanto riferito da chi la conosceva, da qualche tempo lottava contro una forma di depressione, un male silenzioso e invisibile che spesso si consuma nell’ombra.

Le indagini sono in corso, ma tutto lascia pensare a un gesto volontario.

Se stai affrontando un momento difficile, non restare solo. Chiama tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327. per ricevere aiuto, gratuito e riservato.

