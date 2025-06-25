TRAGEDIA AL PARCHEGGIO CAVALLOTTI DI MESSINA: 49ENNE CATANESE SI LANCIA NEL VUOTO CON IL ROSARIO TRA LE MANI

MESSINA – È stata identificata la donna trovata priva di vita questa mattina all'interno del parcheggio multipiano Cavallotti. Si tratta di A. M., 49 anni, originaria di Catania ma residente da anni a...

MESSINA – È stata identificata la donna trovata priva di vita questa mattina all'interno del parcheggio multipiano Cavallotti. Si tratta di A. M., 49 anni, originaria di Catania ma residente da anni a Messina, nel quartiere Annunziata.

Lavorava come consulente in una banca e ogni giorno seguiva la stessa routine: lasciava la macchina al secondo piano del parcheggio e si dirigeva in ufficio. Ma oggi, invece, ha preso un’altra direzione. È salita fino al quarto piano e, secondo le prime ricostruzioni, si è lanciata nel vuoto. Il suo corpo è stato ritrovato con un Rosario stretto tra le mani.

La scena ha immediatamente richiamato sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale, che hanno transennato l’area. Il corpo è stato coperto e poi rimosso dopo l’arrivo del magistrato di turno e del medico legale.

A. M. era madre di due figli. Secondo quanto riferito da chi la conosceva, da qualche tempo lottava contro una forma di depressione, un male silenzioso e invisibile che spesso si consuma nell’ombra.

Le indagini sono in corso, ma tutto lascia pensare a un gesto volontario.

Se stai affrontando un momento difficile, non restare solo. Chiama tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327. per ricevere aiuto, gratuito e riservato.