TRAGEDIA AL POLICLINICO DI CATANIA: RAGAZZA DI 32 ANNI DI SANTA MARIA DI LICODA PRECIPITA DAL SETTIMO PIANO E MUORE, INDAGA LA POLIZIA

Una studentessa universitaria di 32 anni, secondo le primissime informazioni originaria di Santa Maria di Licodia, ha perso la vita in modo tragico dopo essere precipitata dal settimo piano delle scal...

Una studentessa universitaria di 32 anni, secondo le primissime informazioni originaria di Santa Maria di Licodia, ha perso la vita in modo tragico dopo essere precipitata dal settimo piano delle scale antincendio presso l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico.

Il tragico incidente è avvenuto nelle vicinanze del reparto di chirurgia dell'ospedale.

I soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna sul posto. Attualmente, la polizia ha avviato delle indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La comunità universitaria e gli abitanti della zona sono profondamente scossi dalla notizia e attendono con apprensione ulteriori sviluppi dall'indagine in corso.