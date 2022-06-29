TRAGEDIA DEL LAVORO A PATERNO'

AGGIORNAMENTO La vittima è un uomo di 61 anni Angelo Aiosa che per cause al vaglio da parte dell'autorità sarebbe precipitato mentre eseguiva dei lavori da un montacarichi in via Erbe BiancheTragedia...

Tragedia questa mattina, 29 Giugno 2022 a Paternò.

Poche ancora i dettagli, era poco prima delle ore 08 quando un uomo per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sarebbe precipitato mentre eseguiva dei lavori da un montacarichi in via Erbe Bianche ed è caduto al suolo, dopo un volo di diversi metri, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

A dare l'allarme sono stati i colleghi che, preoccupati per le sue condizioni di salute parse fin da subito critiche, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Vista la gravità delle ferite riportate dall'uomo è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso che partito dal Cannizzaro di Catania, arrivato nei pressi del luogo della tragedia ha tentato piu volte di atterrare, purtroppo vista la notizia del decesso è tornato indietro vuoto.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Paternò per i dovuti rilievi, avvisato dell’accaduto il magistrato di turno del Tribunale etneo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO