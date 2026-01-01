Tragedia di Capodanno in Svizzera: esplosione in un bar a Crans-Montana, almeno 40 morti e oltre 100 feriti

Una gravissima tragedia ha sconvolto la notte di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera.Un’esplosione seguita da un vasto incendio si è verificata all’interno del Le Constell...

Una gravissima tragedia ha sconvolto la notte di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera.

Un’esplosione seguita da un vasto incendio si è verificata all’interno del Le Constellation Bar, locale molto frequentato da turisti, mentre erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale vallesana, il bilancio provvisorio è drammatico: almeno 40 persone hanno perso la vita e oltre 100 sono rimaste ferite. Le vittime, spiegano le autorità, non sarebbero al momento identificabili a causa delle gravi ustioni riportate.

Esplosione nel seminterrato intorno all’1:30

L’esplosione, di origine ancora sconosciuta, sarebbe avvenuta intorno all’1:30 di notte nel seminterrato del bar, dove si trovavano oltre 100 persone. Il locale, secondo quanto riportato dai media svizzeri, poteva ospitare fino a 400 clienti.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche quella di un incidente legato a dispositivi pirotecnici, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Massiccio intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, vigili del fuoco e numerose ambulanze. Mobilitati anche gli elicotteri di Air-Glaciers, mentre l’intera area è stata completamente transennata.

È stato inoltre imposto un divieto di sorvolo sull’area di Crans-Montana per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Le immagini diffuse dai media svizzeri mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme e i soccorritori impegnati a estrarre feriti e vittime dalle macerie. «L’intervento è ancora in corso», ha confermato un portavoce delle autorità locali.

Nessuna pista terroristica

La polizia, citata da Sky News e dalla Radiotelevisione Svizzera, ha chiarito che l’episodio non viene trattato come un attentato terroristico, ma come un grave incidente.

Attivata assistenza per i familiari

È stato allestito un punto di raccolta per i familiari delle vittime presso il centro congressi Le Regent di Crans-Montana.

La polizia cantonale ha inoltre attivato una help line per informazioni e segnalazioni, contattabile anche dall’Italia al numero:

📞 +41 848 112 117

Una conferenza stampa delle autorità è stata convocata per la mattinata.

Farnesina e consolato italiano seguono la situazione

Il Ministero degli Affari Esteri e il Consolato d’Italia a Ginevra stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.

La Farnesina ha reso noto, tramite i propri canali ufficiali, che le verifiche sono in corso in raccordo con le autorità svizzere. Il ministro Antonio Tajani è stato informato dell’accaduto.

Per eventuali segnalazioni, il ministero invita a contattare l’Unità di Crisi e la rappresentanza diplomatica italiana a Ginevra.