TRAGEDIA DI CATANIA, MERCOLEDÌ I FUNERALI DEI DUE VIGILI DEL FUOCO
Si terranno mercoledì 28 marzo i funerali di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco morti lo scorso 20 marzo nell’esplosione a Catania.
Le esequie di Ambiamonte si terranno alle 11,30 nella Cattedrale di Catania, mentre i funerali di Grammatico si celebreranno sempre mercoledì nel Santuario della Madonna di Trapani.
Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha proclamato una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Ambiamonte. Bianco inoltre, dopo avere parlato con i familiari dello sfortunato vigile del fuoco, ha dato disposizioni affinché la salma venga tumulata nel sacrario delle Vittime del dovere nel Cimitero Monumentale di Catania, accanto al carabiniere Horacio Majorana, pure caduto nell'adempimento del proprio dovere.