TRAGEDIA DI S. M. LA SCALA, ENRICO RESTA DISPERSO: RECUPERATI SOLO BORSELLO E CELLULARE

Sospese col buio le ricerche del 22enne Enrico Cordello tuttora disperso nel mare di Acireale.Le ricerche per il recupero del giovane, rimasto l'unico disperso di questa tragedia, riprenderanno non ap...

Sospese col buio le ricerche del 22enne Enrico Cordello tuttora disperso nel mare di Acireale.

Le ricerche per il recupero del giovane, rimasto l'unico disperso di questa tragedia, riprenderanno non appena la luce del giorno consentirà ai sommozzatori di immergersi nuovamente.

Oggi anche un elicottero della Guardia Costiera ha partecipato alle ricerche ispezionando la costa da Siracusa a Messina, senza purtroppo avvistare nulla.

I sommozzatori del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Catania e quelli dei carabinieri, hanno recuperato il suo borsello e il suo cellulare, oltre al cofano della Fiat Panda all'interno della quale i tre giovani si trovavano quando sono stati trascinati in mare dalla potenza delle onde

Città a lutto domani in occasione dei funerali degli altri due giovani recuperati ieri in acqua.

Il rito funebre sara’ celebrato alle 10 in cattedrale per Margherita Quattrocchi, 22 anni, e alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati per Lorenzo D’Agata, di 27 anni.

Bandiere a mezz'asta al Comune che ha proclamato il lutto cittadino, “interpretando il comune sentimento della popolazione, e quale segno di vicinanza alle famiglie”, e un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici pubblici. Durante la giornata verra’ effettuato a Santa Maria La Scala un momento commemorativo cui parteciperanno le istituzioni, associazioni e la comunità’ cittadina.