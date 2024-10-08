TRAGEDIA DI SCALILLI. SI SONO SVOLTI OGGI I FUNERALI DELL'80ENNE DI PATERNÒ, L'ALTRA VITTIMA È UN 42ENNE MESSINESE

Oggi pomeriggio, 8 ottobre 2024, alle ore 16:30, si sono svolti presso la parrocchia Cristo Re i funerali di Natale Gagliano, l'uomo che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, tragicamente scomparso i...

Oggi pomeriggio, 8 ottobre 2024, alle ore 16:30, si sono svolti presso la parrocchia Cristo Re i funerali di Natale Gagliano, l'uomo che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Scalilli.

Gagliano, molto conosciuto in città per la gestione di una storica attività commerciale insieme alla moglie, stava percorrendo la SS 284 a bordo della sua Opel, in direzione Paternò da Adrano, quando si è scontrato frontalmente con un camion.

L'incidente, avvenuto al chilometro 42,100, ha provocato l'incendio di entrambi i veicoli, risultando fatale anche per l'autista del camion, il 41 enne Umberto Turrisi, originario di Motta Camastra e residente a Giardini Naxos.

Sui social media sono stati tanti i messaggi di cordoglio per Turrisi. Tra questi, il messaggio dell’azienda per cui aveva lavorato fino a poco tempo fa, la Rapid Trasporti: “Oggi è un giorno triste. La Rapid Trasporti ha perso un giovane e bravo collega autista, un caro amico ed un bravo ragazzo. Umberto Turrisi ha fatto parte della famiglia Rapid fino a qualche mese fa. Gentile e amico di tutti. Fai buon viaggio, Umberto. Adesso percorrerai strade infinite”.

Un amico, Salvatore, ha scritto: “Purtroppo ci risiamo! Arriva di nuovo quell’attimo in cui finisce tutto: il presente e il futuro con i suoi progetti che incatenano la mente!”. E ha voluto ricordare Umberto con queste parole: “Ciò che non finirà mai è il passato, in cui sei stato e rimarrai per sempre il grande Umby, con la tua risata contagiosa e la tua instancabile ironia”.