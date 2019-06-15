95047

TRAGEDIA FAMILIARE A CARINI (PALERMO), UOMO UCCIDE MOGLIE E FERISCE GRAVEMENTE LA FIGLIA: ARRESTATO

Tragedia familiare questo pomeriggio in provincia di Palermo.Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato nell’esercizio commercial...

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2019 17:02
Tragedia familiare questo pomeriggio in provincia di Palermo.

Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato nell’esercizio commerciale.

L’assassino avrebbe anche ferito la figlia.

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato.

Sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la figlia all’ospedale Cervello.

Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.

